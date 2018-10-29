В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет

В Украине могут ввести пеню для работодателей, которые несвоевременно выплачивают работникам заработную плату.

Об этом сказано в новом законопроекте по усилении защиты прав работников, который разработал Директорат норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики, передает пресс-служба ведомства.

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы предусматривается ввести:

- обязательства работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки более 15 дней;

- предоставление права работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы причитающейся работнику на срок более 15 дней;

- выплаты работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев), в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

Отмечается, что сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторон социального диалога.

"Его принятие будет способствовать обеспечению конституционных гарантий права работников на получение принадлежащих им средств по оплате труда и отвечать части Конвенции Международной организации труда №173 "О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м в Украине ожидается повышение средней зарплаты – до 10,5 тыс. грн. В первых рядах – медики, финансисты, страховщики и аграрии