В Украине продают фальшивку вместо масла: разоблачены "фейковые" производители

В Украине работает несколько фейковых заводов, которые занимаются производством поддельного масла в пачках.

При этом продукция позиционируется как высококачественная, сообщает ТСН. Так, на Прикарпатье в селе Брошнев Осада должен работать огромный маслозавод, но физически этого предприятия нет.

Такое же фейкове предприятие работает в Шишаках Полтавской области. Эти "производители" продают свое масло от 20 до 25 гривен.

"На пачке убедительно писали - сделано из 100%-ого коровьего молока и соблюдены все ГОСТы. Зная что, на 200-граммовую упаковку нужно 4 литра молока, бизнесмены явно должны были работать себе в убыток, потому что самое дешевое молоко от фермеров уже стоит 28 гривен, а еще ж заработать надо и себе, и магазину, и на производство потратиться, и на траспорт. Минимум получается без налогов 40 гривен", - говорится в сюжете.

После проведенного тестирования в лаборатории оказалось, что продукция является подделкой.

"Речь шла не просто о нарушениях стандартов: в этой желтой массе не было и капли молока. Были сплошные трансжиры, вкус, вид и запах масла создавали химические красители, эмульгаторы, консерванты и ароматизаторы", - отмечают журналисты.

Найти производство ни на Полтавщине, ни на Прикарпатье так и не удалось.

При этом ГУ НП в Полтавской области уже отреагировало на обнародованную информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в производстве молочных продуктов широко используется пальмовое масло, которое в Европе добавляют лишь в технические масла и лаки (доказано, что постоянное его употребление вызывает рак).