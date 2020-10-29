В Украине придумали, как построят дороги за деньги иностранных инвесторов

В Украине шесть участков дорог будут построены за средства инвесторов.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграмм-канале, таким образом власть внедряет первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

Какие дороги построят:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18)

Борисполь-Полтава (М-03)

Херсон-Николаев (М-14)

Киев-Житомир-Ровно (М-06)

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19)

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

"Совместно с "Укравтодором", Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов", – написал министр.

Отмечается, что автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут пользоваться новой и улучшенной инфраструктурой.

Он объяснил, как будет работать программа.

"ГЧП – это не про платные автодороги, а про "дороги в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем", – подытожил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году стало известно, что Киевскую кольцевую дорогу и ряд трасс на Западе Украины могут отдать в концессию.

28 октября глава "Укравтодора" пояснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги.