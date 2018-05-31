В Украине предложили создать новые авиахабы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости создания в Украине новых авиационных хабов.

По словам главы ведомства Владимира Омеляна, речь идет о четырех дополнительных объектах, передает ЦТС.

"В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, помимо аэропорта "Борисполь". Это Одесса, Львов, Харьков, Днепр", – заявил министр в ходе Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе.

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Напомним, Омелян также заявил, что его ведомство намерено до 2030 года построить в стране 10 автобанов на условиях концессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали о новых лоукостерах, которые зайдут на украинский рынок.