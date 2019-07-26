Четыре полосы и скоростное шоссе: как выглядит первая бетонная дорога в Украине

В Полтавской области открыли для проезда первые 15 км скоростного цементобетонного шоссе М-03 Киев — Полтава. Всего планируется уложить 80 км полотна по территории области.

Проект реализуют в районе населенного пункта Решетиловка на трассе Н-31, передает "Новое время". Шоссе проходит по территории Полтавской и Днепропетровской областей до Днепра.

"Часть Н-31, проходящая по Днепропетровщине, будет обычной — асфальтобетонной. В ходе реконструкции дорога будет расширена с двух до четырех полос и получит статус скоростного шоссе. После завершения строительства проехать 146 километров между Решетиловкой и Днепром можно будет за 1,5 часа", – заявил советник главы Госагентства автомобильных дорог Александр Кава.

Отмечается, что на этом участке используют новую для Украины технологию: цементобетонную смесь укладывают сплошным слоем шириной 10,5 метров специальные машины-бетоноукладчики. Эти машины формируют сразу целую проездную часть с двумя полосами и широкой обочиной.

Толщина покрытия составляет почти 1,5 метра. Под верхним цементобетонным слоем, который укладывают машины, — 70 см уплотненного и стабилизированного грунта, 30 см укрепленного грунта и 18 см постного бетона. Верхнее покрытие из тяжелого бетона имеет толщину 26 см.

Отмечается, что между постным и тяжелым бетоном укладывают слой геотекстильной пленки, чтобы трещины, которые могут возникать в нижних слоях, не проникали наверх.

Мелкие же недостатки приходится устранять вручную – попавшую щебенку или пузырьки воздуха.

"Сразу же за укладчиком следует машина, которая покрывает бетонный слой специальным составом на основе клея ПВА, чтобы испарение воды происходило медленнее. Кроме того, механизм наносит на свежеуложенное покрытие мелкие бороздки: такая шероховатость необходима, чтобы зимой уменьшить скольжение транспорта", - пишет издание.

После того как новое полотно наберет прочность, в нем делают специальные надрезы, которые через несколько дней формуют отдельные плиты, удерживаемые между собой дюбелями и анкерами. После этого швы заполняют изолирующим материалом и обрабатывают мастикой.

За одну смену бригада рабочих укладывает 500−600 метров полотна. Проезд по нему можно будет открывать через 28 дней.

По словам Кавы, цементобетонные дороги более долговечны, чем асфальтобетонные. Однако, более чувствительны к большому перегрузу и более прихотливы в эксплуатации. Кроме того, их проблематично ремонтировать: если верхнее бетонное покрытие приходит в негодность, необходимо менять всю плиту.

Кроме этого участка, цементобетонная дорога должна появиться на окружной вокруг Житомира. Это часть трассы М-06, соединяющей Киев с Ривне, Львовом и Чопом. Из двухполосной объездная станет четырехполосной. Реализация этого проекта позволит сделать М-06 полностью скоростным шоссе на отрезке длиной 320 км от Киева до Ривне.

Бетонная дорога на Полтавщине biz.nv.ua

Бетонная дорога на Полтавщине biz.nv.ua

Бетонная дорога на Полтавщине biz.nv.ua

Бетонная дорога на Полтавщине biz.nv.ua

Бетонная дорога на Полтавщине biz.nv.ua

Бетонная дорога на Полтавщине biz.nv.ua

Бетонная дорога на Полтавщине biz.nv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, строительство участков цементной дороги на Полтавщине выполняют три подрядчика, выигравшие соответствующие тендеры: "Ростдорстрой", "Альтком" (оба – Украина) и Onur (Турция). Наибольший подряд на строительство пути выиграла турецкая компания, которая согласно договору должна построить 37 километров дороги.

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