В Украине появится накопительная пенсионная система: все подробности

В Украине введут накопительную пенсионную систему для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет и тех, кто имеет право на льготные пенсии.

Соответствующий законопроект одобрил на своем заседании Кабинет министров в среду, 18 ноября (чтобы посмотреть проект закона и сравнительную таблицу, доскролльте до конца страницы).

Что предполагается этим законопроектом:

– до полного перехода на выплаты по накопительной системе, источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения;

– "пенсионные средства ходят за участником": участники самостоятельно смогут выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд;

– вводятся три профессиональные программы:

программа №1 – дает право на пенсию после 50 лет

программа №2 – при 55 лет

программа №3 – возможность добровольно приобрести право на участие в системе после 55 лет

– для лиц до 35 лет, до даты введения уплаты страховых взносов до накопительной пенсии получили не менее трети необходимого стажа на работах, дающих право на льготную пенсию, предусматривается право на перечисление средств в солидарную систему;

– негосударственные пенсионные фонды будут проходить авторизацию

Как будет работать накопительная система

Чтобы залатать дыру в Пенсионном фонде, Украине нужны немалые средства, а запрос работодателей и работников направлен на снижение налогового давления, пояснил политолог Александр Радчук.

Так, по планам правительства, 2% от нынешнего ЕСВ будут выделять в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% – по НДФЛ. Эти 4%, объясняет политолог, позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен.

Отмечается, что воспользоваться этими средствами пенсионер сможет по своему усмотрению: либо получить всю сумму сразу, или равными частями в течение следующих 5-10 лет, или как пожизненное содержание с выплатой определенной фиксированной суммы.

Проект закона

Сравнительная таблица

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября Минсоцполитики предложило сбалансировать солидарную пенсионную систему в Украине накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии.