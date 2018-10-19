В Украине повысили тариф на газ: озвучены новые цены

Газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.

Соответствующие решение принял Кабинет министров 19 октября на внеочередном заседании, сообщает издание "Интерфакс-Украина". Стоимость голубого топлива увеличится на 23,5%. Учитывая, что больше придется платить за газ поставщикам тепла и горячей воды, нововведение также повлияет на стоимость других услуг.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - сказал премьер Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

Согласно информации Национальной комиссии в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), энергетическая составляющая в тарифе на тепло - 70%. Соответственно, в среднем отопление для украинцев может подорожать на 16,5%.

"Я думаю, что сторонников такого решения тут нет, но это абсолютно вынужденный шаг", - констатировал премьер. Решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%, было поддержано единогласно на заседании Кабмина.

По словам Гройсмана, это было непростое решение и многие присутствующие на заседании правительства не хотели бы на нем присутствовать, но есть обстоятельства, которые следует учитывать, передает его слова "УП".

"Еще с июля мы работали над тем, чтобы найти компромисс по цене на газ, но не все в моих силах", - сказал премьер.

Он отметил, что у государства есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательства по выравниванию цены на газ были еще в 2008 году.

Гройсман добавил, что речь идет о том, что если не будет решен вопрос о цене на газ, может быть расторгнуто сотрудничество с Международным валютным фондом, что приведет к дефолту в стране.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что все, кто будет нуждаться в поддержке государства в виде субсидий - получат ее.

Тарифы на тепло и горячую воду будут пересчитывать в течение ноября, отмечают в НКРЭКУ, а по новым ценам украинцы будут платить начиная с декабря 2018 года. Следующий пересмотр тарифа на газ ожидается уже в мае 2019 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивал на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, могло составить от 30 до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин посчитал такое резкое повышение неоправданным.

Без повышения тарифа на газ Украина рисковала не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста.