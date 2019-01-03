Восстановленный глава ГФС Насиров обнародовал основные показатели доходов бюджета

Восстановленный председатель ГФС Роман Насиров обнародовал основные показатели доходов бюджета.

Он обратил внимание на некоторые показатели 2018 года и ожидаемые бюджетные показатели на 2019 год. Об этом председатель ГФС Украины написал на своей странице в Facebook.

"Министерство финансов обнародовало первые официальные показатели 2018 года...Уже стоит обратить внимание на следующие показатели: основным налогом для наполнения бюджета был и остается Налог на добавленную стоимость — 374,2 млрд грн совокупно уплачены при импорте и сальдо внутреннего НДС после возмещения. Налог на прибыль предприятий составил 95,8 млрд что на 18,5% больше плановых показателей. Налог на доходы физических лиц составил 91,7 млрд, акциз — 86,9 млрд, рента — 45,1 млрд", — отметил руководитель ГФС.

Вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации в сумме 0,3 млрд грн (1,4% от первоначального плана — поскольку в 2018 году стартовала лишь малая приватизация), правительство в декабре приняло решение об их замещении дополнительным объемом внутренних заимствований.

При этом плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены — с 215 млрд грн до 289 млрд грн.

"Фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте (+29% от первоначального плана). Внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние — 174 млрд грн", — подчеркнул Роман Насиров.

По прогнозам Минфина, в 2019 году ожидания по некоторым налогам (общий фонд) будут следующими: НДС всего — 434,3 млрд грн, из производимых товаров (сальдо с учетом возмещения) — 94,6 млрд, из ввезенных товаров — 339,7 млрд, НДФЛ — 106,1 млрд, ЧНПП — 95,5 млрд, рента — 57,8 млрд грн.

"Самая большая статья расходов — крупные выплаты по государственному долгу (в бюджете предусмотрено на обслуживание и погашение госдолга 417,4 млрд грн). При этом первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года", — пишет Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,02 трлн гривен, в том числе доходы общего фонда — 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда – 97,6 млрд гривен.

Расходы проекта госбюджета предусмотрены в сумме 1,11 трлн гривен, в том числе расходы общего фонда – 1 трлн гривен и расходы специального фонда – 106,4 млрд гривен.