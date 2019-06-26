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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Украине подсчитали стоимость проведения выборов в Раду

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Расходы Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду ориентировочно составят около 2 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". "На сегодняшний день утверждено 1 млрд 900 млн грн", — сказал Радченко

Он уточнил, что эта сумма приблизительная, поскольку ещё не подписаны договора.

По словам Радченко, в частности, на пакеты со специальной системой защиты предусмотрены расходы в 362,3 тыс. грн, услуги по доставке и изготовлению пломб — 594,3 тыс. грн, журналы для регистрации документов — 621 тыс. грн, изготовление бюллетеней на полиграфкомбинате "Украина" — 281,8 млн грн.

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ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия во вторник, 25 июня, завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Также ЦИК упростила процедуру голосования на парламентских выборах, отменив необходимость предоставления документа для смены места участия в волеизъявлении. Теперь для этого понадобится только заявление и паспорт.

Однако украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень (вместо двух) на избирательном участке.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныВыборы 2019ЦИК
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