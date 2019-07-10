Зарплаты вырастут на рекордные 70%: Кабмин принял решение по учителям

Кабинет министров Украины одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс". В частности, по новой системе зарплата педагогов будет привязана к прожиточному минимуму.

"Мы считаем, что нужно отойти от единой тарифной сетки", – сказала министр образования и науки Лилия Гриневич в ходе презентации проекта реформы на заседании правительства.

По словам министра, суть реформы не только в повышении зарплаты, но и выравнивании дисбаланса между педагогами из разных сфер и уровней. Она также сообщила, что цель Минобразования – выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимального должностного оклада педагога.

Таким образом минимальный оклад будет составлять:

в 2020-м - 2,5 прожиточных минимума

в 2021-м - 3 прожиточных минимума

в 2022-м - 3,5 прожиточных минимума

в 2023-м - 4 прожиточных минимума

*ПМ по состоянию на сегодня составляет 1936 грн

Гриневич отметила, что все сотрудники сферы образования будут разделены на 7 групп и сбалансируют зарплаты так, чтобы не было большого разрыва между научными сотрудниками вузов, опытными преподавателями, молодыми специалистами, воспитателями или мастерами профтехобразования.

В 2020 году оклад молодых воспитателей детских садов вырастет на 68%, опытных воспитателей – на 41%, молодых учителей – на 53%, опытных учителей – на 37%, молодых мастеров профобразования – на 85%, опытных мастеров – на 50%.

Гриневич добавила, что на 10% вырастет зарплата у тех педагогов (дошкольного и профобразования), которых не коснулись предыдущие повышения.

Среди прочего, правительство приняло решение о том, что с января воспитатели будут иметь отпуск 56 дней вместо 42 дней. Также нормы инклюзивного образования будут распространены на профтехобразование.

Таким образом, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, в Украине с 1 января 2020 года планируют поднять зарплаты учителям на 20-70%.

"То есть это уже будет не вопрос единой тарифной сетки, где много привязок не дают нам возможности вывести украинского учителя на достойный уровень оплаты труда... Это будет означать, что с января 2020 года украинские учителя получат повышение от 20 до 70%. Особый акцент будет сделан на молодых учителях, которые не имеют еще собственного стажа и когда приходят на работу, то имеют минимальную зарплату. Сейчас так не будет. Молодой учитель будет иметь возможность получать большую заработную плату, чем он имеет сегодня", - заявил глава правительства.

Зарплаты учителей

Гриневич отметила, что после на 10% будет расти зарплата для каждой подгруппы педагогических сотрудников - от ассистентов учителей и до педагогов высшей категории.

Для примера, сейчас 4173 грн получает воспитатель детсада, в 2020-м его оклад уже будет составлять 6369 грн. Если же преподаватель детского сада имеет 21 год стажа, то со всеми надбавками его оклад составляет 6509 грн, по новой системе - с 2020-го он будет получать 9100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году заработные платы сотрудникам образования вовсе не будут повышать. Минималки поднимут до 4,1 тыс. грн. Вместе с ней вырастут зарплаты тех, кто на данный момент получает меньше. Однако, если заработная плата учителя, например, 4,3 тыс. грн, то она может остаться "нетронутой".

Ранее Гриневич заявляла, что в Украине для повышения зарплат учителям до 11 тыс. грн в государственном бюджете не хватает более 100 млрд грн.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал