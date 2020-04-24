В Украине переводы будут проверять по-новому: когда потребуют документы

Закон о финансовом мониторинге, прежде всего, коснется тех граждан Украины, которые, осуществляя денежные переводы, не хотят "светиться" – указывать свои данные.

"Для тех, кто постоянно отправлял деньги и не хотел "светиться", теперь потребуется идентификация", – рассказала в эфире ObozTV исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Она пояснила, что требование идентификации коснется только переводов, сумма которых превышает 5 тысяч гривен. В будущем банки будут отслеживать и факты "дробления" суммы, когда на один и тот же счет большая сумма поступает частями.

По словам эксперта, если для операций пользоваться банковской карточкой, дополнительная идентификация не нужна, поскольку "карточка уже является идентификатором".

Ограничения по сумме отсутствуют для коммунальных платежей, оплаты штрафов и пени, а также для оплаты по кредиту на сумму до 30 тысяч гривен. Процедура снятия средств со своего счета останется без изменений.

С 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге

"Идентификация не нужна при разовых операциях до 400 тысяч гривен, если это не связано, например, с лотереями или с азартными играми. При переводах без открытия счета или операциях с виртуальными активами – до 30 тысяч. Сюда входит криптовалюта и электронные деньги", – добавила она.

Определенный дискомфорт может возникнуть у тех, кто постоянно пользуется терминалами, поскольку в терминалах не предусмотрено использование платежной карточки. "Думаю, в ближайшее время терминалы доработают так, чтобы в них можно было вставлять карточку или вводить паспортные данные и реквизиты для перевода", – заметила Коробкова.

"Наш тренд – выход из теневой экономики, и теперь схем для теневых операций будет намного меньше", – подчеркнула она. И добавила, что изменения вступят в силу после переходного периода, который может продлиться от 3 до 7 месяцев.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, который ужесточит проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. Некоторые операции могут заблокировать.

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