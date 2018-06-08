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В Украине пересчитают пенсии: стало известно, на сколько вырастут выплаты

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Пенсионный фонд планирует с 1 июля провести два перерасчета пенсий для украинцев.

Перерасчет выплат будет проведен, поскольку изменятся социальные стандарты, говорится на сайте ведомства.

"Изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам", – заявила директор департамента пенсионного обеспечения Елена Охрименко.

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Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.

Следующий перерасчет выплат будет проведен в декабре. В частности, в конце текущего года минимальная пенсия увеличится до 1497 гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто останется без пенсии в Украине по новым правилам.

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Темы
Пенсия в УкраинеПенсионная реформаПовышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Объект
Пенсионный фонд
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