В Украине пересчитают пенсии: стало известно, на сколько вырастут выплаты

Пенсионный фонд планирует с 1 июля провести два перерасчета пенсий для украинцев.

Перерасчет выплат будет проведен, поскольку изменятся социальные стандарты, говорится на сайте ведомства.

"Изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам", – заявила директор департамента пенсионного обеспечения Елена Охрименко.

Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.

Следующий перерасчет выплат будет проведен в декабре. В частности, в конце текущего года минимальная пенсия увеличится до 1497 гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто останется без пенсии в Украине по новым правилам.