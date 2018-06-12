В Украине пересчитают пенсии и прожиточный минимум: сколько добавят

Украинцам с 1 июля повысят социальные стандарты на 4,5%. Меньше миллиона пенсионеров получат прибавку размером не более 62 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если сейчас минимальная пенсия составляет 1373 грн, в июле ее увеличат до 1435 грн. Такое повышение коснется только тех, кто не выполнил требования по стажу, остальные уже сейчас получают пенсии выше.

Так, согласно закону, украинцы с большим стажем имеют право на заслуженном отдыхе получать как минимум 40% минимальной зарплаты. На данный момент это 1490 грн. Те, кто уже имеют пенсию выше минимума, индексацию на себе не почувствуют. Как рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, пенсии вырастут у менее миллиона украинцев.

Также увеличат и прожиточный минимум – с 1700 до 1777 грн. Такое нововведение может повлиять на семьи, которые оформили субсидии. Для примера, если у семьи из трех человек совокупный доход составляет 10 тыс. грн, то с действующим прожиточным минимумом они должны платить за коммуналку не больше 1441,7 грн, а с новым прожиточным минимумом, если доход не изменится, обязательный платеж составит уже 1319,5 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как проиндексируют социальные выплаты в октябре и какой на самом деле прожиточный минимум в Украине.