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19 марта • обновлено в 17:53
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В Украине перепишут госбюджет из-за коронавируса: куда пойдут деньги

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В условиях распространения короновируса правительство Украины собирается пересмотреть приоритеты финансирования государственных программ, для этого будет изменены некоторые статьи бюджета.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В Украине перепишут госбюджет из-за коронавируса: куда пойдут деньги

"Министерством финансов Украины разрабатываются изменения в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.

В первую очередь изменения коснутся финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

  • локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни;

  • предотвращение негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса;

  • принятие антикризисных мер по поддержке экономики.

В Минфине подчеркнули, что речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование. Также правительство поручило оперативно предоставить Министерству финансов Украины предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство собралось компенсировать украинцам часть расходов на коммуналку из-за того, что они во время карантина вынуждены больше находиться дома. Это приведет к огромным затратам из бюджета.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство финансов бюджет
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Деньги пойдут на борьбу с Россией ,угадал ???
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