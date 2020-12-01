В Украине незаконная вырубка лесов выросла в семь раз: эксперты объяснили, в чем проблема

В Украине объем незаконной вырубки лесов по итогам прошлого года увеличился почти в семь раз – до 118 тыс. кубометров. Это нанесло государству 814,2 млн грн убытков.

"Незаконные вырубки продолжаются, потому что в Украине отсутствует совершенная законодательная база ведения лесного хозяйства и существует низкая ответственность за незаконные рубки леса", – сообщили в пресс-службе Государственной экоинспекции, передает ЭП.

В ГЭИ отмечают, что ни мораторий на экспорт леса-кругляка, ни существенное повышение штрафов, ни снижение размера вреда, после которого наступает уголовная ответственность, ситуацию не изменили.

"За такое административное правонарушение штраф составляет всего 750 грн. Инспекция поддерживает законопроект "О государственном экологическом контроле", который, в частности, предусматривает увеличение штрафов за препятствование в работе инспекторов в десятки раз", – подчеркнул председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

Также в Украине действует запрет на плановые проверки лесного хозяйства, который был введен на время карантина. Инспекторы могут выходить только на внеплановые проверки по обращению физического лица. Полномочия для проведения рейдов тоже отсутствуют.

Ветеран ООС, председатель Лопатинской ОТГ Олег Никитин отмечал, что наиболее эффективный и доступный способ определить уничтожение лесов – отслеживать изменение рельефа зеленых насаждений через спутниковую съемку Google.

Также инспекция начала использовать беспилотные аппараты, однако из-за отсутствия должного финансирования управление ведомства в достаточной мере ими не обеспечены.

Согласно отчету Earthsight "Причастные к коррупции", в течение 2013-2018 годов украинский экспорт пиломатериалов существенно превысил общее легальное предложение древесины на рынке.

До 2016 года Украина сообщала об экспорте на 50% больше пиломатериалов, чем было официально зафиксировано. Почти миллион кубометров древесины, которая не проходила по официальным документам, был экспортирован. Это в десять раз больше, чем в 2011 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.