В Украине назвали топ-3 профессий для подработки

В Украине средняя зарплата превысила отметку в 10 тысяч гривен, однако украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать.

В топ профессий для подработки входит водитель такси – за неделю человек дополнительно может заработать до 1,5 тысячи гривен, сообщает "Сегодня".

"Это вариант, когда можно официально трудоустроиться в службу такси по договору ГПХ, то есть вы будете в таких нетрудовых отношениях. Подключаете соответствующее программное обеспечение и принимаете заказы уже, как говорится, "из котла", – отметила эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Также можно стать курьером – многие сервисы позволяют самостоятельно выбрать удобные часы для доставки. За одну посылку платят в среднем 70 гривен.

Однако такой сотрудник часто становится социально незащищенным, поэтому эксперты советуют оформлять договор.

"Если с вашим мопедом, велосипедом или с вами случится, не дай Бог, какая-то беда, то это – ваша забота. Потому что работодатель ваш не является официально вашим работодателем", – отметила Пашкина.

Еще один популярный вид неосновного заработка – няня. За час такой работы можно получить от ста до трехсот гривен.

"Иногда пытаются совмещать работу няни и домработницы. И это может быть на выходные, кстати", – резюмировала Пашкина.

Украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен.

При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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