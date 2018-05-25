В Украине назвали сроки выхода экономики на докризисный уровень

Экономика Украины в случае роста валового внутреннего продукта на 3-4% ежегодно достигнет своего докризисного уровня только в 2021 году.

При этом рост украинской экономики на 2018-2019 годы остается положительным, заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает "Укринформ".

"По подсчетам правительства, ВВП в 2018 году вырастет на 3%, в 2019 году – на 3,6%... Сохраняя такой темп роста, мы лишь в 2021 году восстановим докризисное состояние экономики", – отметил Кубив.

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По словам главы Минэкономразвития, для мощного и ощутимого результата Украине нужен рост ВВП на уровне 5-7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли резкий рост экономики.