В Украине на 13% выросло количество безработных

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.
Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Лига.net.
"Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%", – сказал он.
Безработица в Украине
РБК-Украина
По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи:
сохранить максимальное количество рабочих мест
поддержать тех, кто потерял работу
обеспечить восстановление экономики после коронавируса
По итогам апреля-мая Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.
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