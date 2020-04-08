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8 апреля • обновлено в 16:09
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В Украине на 13% выросло количество безработных

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Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Лига.net.

"Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%", – сказал он.

Безработица в Украине

Безработица в Украине

РБК-Украина

По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи:

  • сохранить максимальное количество рабочих мест

  • поддержать тех, кто потерял работу

  • обеспечить восстановление экономики после коронавируса

По итогам апреля-мая Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Персона
Игорь Петрашко
Место
Украина
Тег
карантин
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Две трети страны сидит дома)какие 15%???
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Крым Андрей
Крым Андрей
Артиллерист Моня, ну их же не уволили.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да это куйня всё, подумаешь, вы вон глядите, в РФ Рубль упал, производство упало, покупки автомобилей выросли на 22%... а, это не то. Короче рашкафсё.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Артиллерист Моня, Да я ж говорю, ФСЁ, капец. Скоро™
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Крым Андрей, так поднялось по тому что люди вкладывают деньги в авто что бы не пропали )))это не показатель состояния это показатель полного краха))))))людям нет куда деньги вложить они обесцениваются вот и покупают хоть что то что бы не пропали))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Заробитчан из Европы попёрли, вот и выросла
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