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В Украине может существенно подорожать газ: опубликован секретный документ

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Цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров (без НДС).

Эта информация содержится в анализе проекта финансового плана НАК "Нефтегаз Украины", проведенного Министерством финансов Украины, который имеется в распоряжении "Українських Новин".

Данное повышение запустят, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

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В дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент до 8 530 гривен за тысячу кубометров.

Также в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Верховной Раде Украины заверили, что повышение цены на газ, как того требует Международный валютный фонд, не ударит по простым украинцам.

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Тема
Цена на газ
Объект
Нафтогаз Украины
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