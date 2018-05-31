В Украине могут в разы подешеветь иномарки: как меняют правила

Стоимость акциза на ввоз б/у иномарок в Украину может сократиться в несколько раз. В результате значительно снизится и конечная стоимость импортируемого автомобиля. Соответствующее предложение уже зарегистрировали в Верховной Раде. Также парламентарии предлагают ликвидировать деление машин на "использовались не больше 5 лет" и "использовались от 5 лет". На данный момент эта норма стимулирует украинцев покупать машины поновее. А они соответствуют более высоким экологическим стандартам.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине предлагают снизить цены на иномарки.

Что может измениться

Подержанную иномарку в странах ЕС можно купить за несколько тысяч долларов. Пересекая таможенную границу Украины такой автомобиль дорожает примерно в несколько раз. Владельцы авто должны заплатить ввозную пошлину, акцизный сбор и НДС. Для примера, если за 5 тыс. евро купить семилетний автомобиль (объем двигателя большее 2000 куб.см) в Литве, то на границе придется заплатить 365 евро ввозной пошлины, 4884,4 евро акцизы (полная ставка) и 2049 евро НДС. В результате стоимость машины увеличивается с 5 тыс. до 12,2 тыс. евро. То есть в 2,4 раза.

Председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных дилеров Олег Назаренко уверен: чтобы сократить число машин на еврономерах, которые фактически нарушают закон, не заплатив налоги и акциз, необходимо пересмотреть стоимость растаможки. В законопроекте №8398 предлагают сократить размер акцизов. Для примера, тот же автомобиль за 5 тыс. евро, если документ примут, после оформления и уплаты всех налогов и акцизов, обойдется владельцу в 7,9 тыс. евро. Так, если сейчас за каждый кубический сантиметр двигателя на авто старше 5 лет приходится платить акциз в 2,441 евро, то после нововведения – 0,267 евро.

Авторы законопроекта уверены: снижение акцизов не повредит бюджету. Мол, если легально завозить автомобили будет не так дорого, то украинцы начнут выходить из тени и перестанут, нарушая закон, покупать авто на литовских номерах. Правда, в проекте закона не решается вопрос законодательных пробелов, которые позволяют ввозить "еврономера", и не ужесточается наказание за нарушение закона. Кроме того, проект закона касается исключительно б/у автомобилей и не снижает стоимость растаможки новой машины (на данный момент она значительно ниже б/у).

"Главным фактором, который влияет на рост стоимости авто - неадекватные размеры акцизного налога на бывшие в употреблении автомобили, которые в десятки раз превышают соответствующие ставки для новых автомобилей с аналогичным рабочим объемом цилиндров двигателя", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент украинцы имеют право завозить автомобили из ЕС по льготному акцизу. Правда, при этом машина должна быть выпущена не ранее 2010 года, а чтобы исключить возможность заработка на льготе, продать ее можно будет только через год. Более того, по льготным условиям украинцы имеют право завозить машины один раз в году. Такие условия – временные. Действуют они до 31 декабря 2018 года. Если предложенный законопроект примут, "льготные" условия распространят на б/у авто, выпущенные и до 2010 года, а норма будет действовать бессрочно.

Что уже изменили

Дешевые электрокары. С 1 января и до конца 2018 года завозить в Украину электромобили можно без уплаты НДС и акциза. В результате стоимость такого транспорта может снизиться примерно на 17%. Для примера, если автомобиль стоит 1 млн грн, 200 тыс. от этой суммы – НДС. Еще примерно 100 евро – акциз. Теперь такой же автомобиль может стоить около 800 тыс. грн.

Новые правила для евнономеров. Теперь при пересечении границе на машине с литовскими номерами придется предъявить договор с работодателем в Литве, справку из Центра занятости и разрешение на работу. Раньше горе-предприниматели открывали подставную фирму в Литве, регистрировали на нее сотни машин, после продавали их украинцам, выдавая от имени фирмы доверенность. Сейчас же, чтобы завезти такую машину, придется действительно получить разрешение на работу в Литве и доказать, что автомобиль будут использовать в работе фирмы, на которую он оформлен.

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Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине разрабатывают новый законопроект, который якобы должен решить проблему еврономеров в Украине. Так, если сейчас автомобиль, оформленный на коммерческую компанию, может без регистрации находиться на территории Украины год, то после принятия проекта этот период сократят до 10 дней. Таким образом, существующую в законе "лазейку" ликвидируют, поясняет юрист Александр Плахотник. "И сейчас на такой машине может год кататься только иностранный гражданин. Но они просто "оформляют на работу" украинцев, которые по факту покупают нерастаможенный автомобиль и пользуются им. Если сократить срок легального пользования до 10 дней, не будет больше такой возможности", - рассказывает эксперт.