Доллар подскочит до 29 грн в случае ужесточения карантина – прогноз

В Украине рекордные уровни заболеваний COVID-19 могут обрушить деловую активность, что в свою очередь приведет к падению гривни до 28,4–29,5 за доллар.

Такие прогнозы сделали аналитики Forex Club. По их данным, гривня может оказаться под еще большим давлением, если нерезиденты продолжат распродавать украинские активы.

Отмечается, что в ноябре сохраняются риски для продолжения ослабления гривны.

"Растущий дефицит торгового баланса, дефицит бюджета и поддержка экономики за счет эмиссии гривны усиливают общий тренд. При этом рекордные уровни заболеваний Covid-19 могут обрушить деловую активность", – пишут аналитики.

Они считают, что из-за мировых локдаунов в Европе потребность в украинских товарах снизится, что будет сдерживать экспорт. Этот процесс усилится низким по сравнению с 2019 годом урожаем, что снизит и аграрный экспорт. При этом импорт в Украину, может сохраниться на прежнем уровне, в связи с закупками товаров для пополнения запасов в зимний период и перед распродажами в новогодний период.

"Нерезиденты продолжат выходить из украинских активов, выводить дивиденды и распродавать ценные бумаги на фоне развития экономического кризиса, вызванного пандемией, и обвала на мировых финансовых рынках. Только с начала октября нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд гривен. Около 77 млрд гривен еще могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет тяжело, учитывая слабость экспорта", – отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября курс доллара за сутки незначительно вырос – на 2 коп. При этом американская валюта установилась на отметке в 28,6 грн/$ – таких показателей не было в Украине с начала января 2018 года.