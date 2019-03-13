В Украине могут появиться дороги с 5G: как это будет работать

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с производителем оборудования Nokia Siemens Networks о тестировании 5G на украинских дорогах.

Помогать в тестировании будет мобильный оператор Vodafone Украина. Так захотели в Nokia, которая является одним из поставщиков для этого оператора, сообщил руководитель директората цифровой инфраструктуры ведомства Фарид Сафаров в комментарии LIGA.net.

По его словам, работа по проекту уже началась: Nokia готовится оформлять и завозить оборудование на территорию Украины. Осталось только получить у Национальной комиссии регулирования связи разрешение на временный ввоз и проведение теста.

Для тестирования выбрали дорогу Киев-Ковель. Планируется, что оборудование участка трассы удастся наладить до конца апреля этого года. 5G инфраструктурой будет обустроен участок длиной 5-10 км ближе к Киеву.

На первом этапе hard- и software решения будут реализовываться с использованием 4G связи. Основной задачей этих сервисов станет обеспечение безопасности и мониторинг состояния трафика на дорогах. В частности, будут установлены датчики для измерения влажности дороги или фиксации тумана, а также табло для информирования водителей, видеокамеры, фиксирующие трафик.

Следующий шаг – использование протокола 5G NR non stand-alone для сравнения скоростей и возможностей технологии. Если все пройдет успешно, “цифровизировать” будут уже всю магистраль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появления 5G-интернета следует ожидать не ранее, чем через 3-4 года, тогда как в мире запуск нового стандарта связи планируют уже в 2020 году.

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