|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине могут появиться дороги с 5G: как это будет работать

875Читать материал на украинском

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с производителем оборудования Nokia Siemens Networks о тестировании 5G на украинских дорогах.

Помогать в тестировании будет мобильный оператор Vodafone Украина. Так захотели в Nokia, которая является одним из поставщиков для этого оператора, сообщил руководитель директората цифровой инфраструктуры ведомства Фарид Сафаров в комментарии LIGA.net.

По его словам, работа по проекту уже началась: Nokia готовится оформлять и завозить оборудование на территорию Украины. Осталось только получить у Национальной комиссии регулирования связи разрешение на временный ввоз и проведение теста.

Новости
В Украине резко подорожает интернет: на сколько и почему

Для тестирования выбрали дорогу Киев-Ковель. Планируется, что оборудование участка трассы удастся наладить до конца апреля этого года. 5G инфраструктурой будет обустроен участок длиной 5-10 км ближе к Киеву.

На первом этапе hard- и software решения будут реализовываться с использованием 4G связи. Основной задачей этих сервисов станет обеспечение безопасности и мониторинг состояния трафика на дорогах. В частности, будут установлены датчики для измерения влажности дороги или фиксации тумана, а также табло для информирования водителей, видеокамеры, фиксирующие трафик.

Следующий шаг – использование протокола 5G NR non stand-alone для сравнения скоростей и возможностей технологии. Если все пройдет успешно, “цифровизировать” будут уже всю магистраль.

В Украине могут появиться дороги с 5G: как это будет работать

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появления 5G-интернета следует ожидать не ранее, чем через 3-4 года, тогда как в мире запуск нового стандарта связи планируют уже в 2020 году.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Теги
4GМинистерство инфраструктуры
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хоть раз правильный заголовок "В Украине могут появиться" но не появятся 🤣😱
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения