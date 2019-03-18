В Украине могут отменить монетизацию субсидий: озвучена причина

В Украине власти могут отменить монетизацию субсидий, если получатели таких выплат не будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

"Я не знаю так же как и вы, и все, кто здесь работают, оплатит ли человек за коммунальные услуги. Уровень оплаты может измениться. Мы не знаем, готовы ли наши граждане к получению наличных средств для расчета", – заявил директор департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает ТСН.

По его словам, если платежная дисциплина будет надлежащая, то правительство будет рекомендовать выплату субсидий в наличной форме.

"Другими словами: монетизация как внезапно началась, так внезапно может и закончиться, если вместо оплаты коммуналки люди купят еду", – резюмировал Музыченко.

​Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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