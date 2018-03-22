"Налоговая милиция" по-новому: продолжение маски-шоу или аналитики в погонах

Новая "налоговая милиция" перестанет кошмарить бизнес и больше не будет помогать фискалам выполнять планы по сборам в Украине. А честных предпринимателей, которые исправно платят в бюджет, больше не будут "навещать" со спонтанными проверками. Во всяком случае, так обещает автор законопроекта о Национально бюро финансовой безопасности (НБФБ) Нина Южанина.

Согласно документу, "финбезопасники" не будет подчиняться ни Государственной фискальной службе (ГФС), ни правительству, а расследования будут проводить по европейскому образцу – анализируя данные.

Подробнее о том, как будет работать НБФБ и что изменится – читайте в материале "Обозревателя".

Как новый спецорган изменит жизнь украинцев

Из-за разворовывания бюджетных денег и неуплаты налогов бизнесом страдают все украинцы. Деньги, которые могли потратить на инфраструктуру, школы, больницы, повышение пенсий и зарплат бюджетников оседают в карманах недобросовестных чиновников и безответственных бизнесменов. При этом истощение финансовых ресурсов – одна из главных угроз безопасности Украины, говорится в подписанной президентом стратегии.

Новости Изменит ли правила игры Нацбюро финбезопасности

Налоговая милиция со своими обязанностями не справлялась, с таким утверждением соглашаются и в Раде, и в Кабинете министров. На его месте предлагают создать новый орган – НБФБ.

Главные нововведения законопроекта:

1. Налоговая милиция являлась структурным подразделением ГФС, а значит, занимались выполнением планов по наполнению бюджета, то сейчас новый орган хотят сделать независимым от исполнительной власти, с подотчетностью Раде и президенту. Такое нововведение, уверена автор законопроекта Нина Южанина, позволит избежать конфликт интересов и разграничить административные и правоохранительные функции.

2. Кроме того, НБФБ не будет трогать бизнес, который стабильно платит налоги. "Финбезопасники", согласно законопроекту, перейдут на европейскую модель работы Intelligence Led Policing (ILP). Проще говоря, новый орган в первую очередь займется анализом информации, и на основе своих исследований сможет выявлять "теневые" схемы и разворовыванию бюджетных средств.

Такая модель действует в странах ЕС. В НБФБ будут аккумулировать информацию, обрабатывать ее и писать аналитические документы. И если в ходе исследования нашлись факты нарушений, НБФБ нагрянет с проверкой или даже откроет уголовное производство. Бизнес, который исправно платит одну и ту же сумму в виде налогов, скорее всего, в поле зрения бюро не попадет.

Правда, есть и свои "но", в указанной редакции законопроекта не указано, как именно будет работать новая модель, поясняет налоговый консультант крупной международной компании Александр Вильди. Зависимо от того, какие критерии рисков будут принимать во внимание, и будет строить работа нового бюро.

"Переход на этот метод – сначала анализируем, а потом действуем, это уже позитивный шаг. Но тут нужно понимать, как именно будет воплощена система ILP. Но если бизнес будет исправно платить налоги, это будет примерно одна и та же сумма, конечно, вопросов возникнуть не должно. С другой стороны, в наших реалиях система должна и учитывать размер предприятия, условия на конкретном сегменте рынка. Это все большой массив данных", – отмечает эксперт.

Также эксперты опасаются, как именно будут распоряжаться собранной информацией и не попадет ли она в "ненужные руки".

3. Даже предприниматель, который не заплатил, может обойтись без уголовных преследований. Если доказать, что не было намерения уклоняться от налогов, то достаточно компенсировать в бюджет неуплаченную сумму.

Правда, некоторые парламентарии выступили с критикой идеи создать НБФБ в предлагаемом виде. По словам нардепа Мустафы Найема, в документе не предлагают ликвидировать департаменты расследования экономических преступлений в СБУ, Фискальной службе, ГПУ и Нацполиции. То есть бизнес будет иметь дело еще с одним правоохранительным органом с дублирующими функциями.

Сама Южанина такое утверждение опровергла: по ее словам в законопроекте предложено внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и передать НБФБ компетенцию расследовать все преступления в сфере публичных финансов. По словам Южаниной, после принятия закона бизнес будет иметь дело только с НБФБ.

Как попасть на работу в "налоговое" Нацбюро

Конкурс на вакансии в бюро госфинбезопасности объявят только после принятия закона и вступления его в силу, но в самом документе прописано, кто имеет шанс работать в новой "налоговой милиции". Так, руководить бюро будет директор НБФБ – украинец возрастом от 35 до 65 лет, который не имеет судимости, но окончил экономический или юридический факультет, работал по специальности на руководящей должности, как минимум три года не входил в руководящие органы партий и прошел проверку согласно закону "Об очищении власти".

Отчитываться и подчиняться он будет президенту и Верховной раде, они, в случае неудовлетворительной работы, нарушения закона и т.д., могут его уволить.

Выберет директора конкурсная комиссия, в нее войдут по три представителя от Рады, парламента и президента. "Рядовым" сотрудником бюро сможет стать украинец старше 21 года, с юридическим, техническим или экономическим образованием, стажем работы по специальности не мене двух лет.

При этом занимать должности в НБФБ смогут и бывшие сотрудники налоговой милиции, если они соответствуют перечисленным требованиям.К слову, в налоговой милиции работают около 4,7 тысяч человек, а в бюро трудоустроят около 4 тысяч человек.

Окончательное решение о том, появится ли в Украине "замена" налоговой милиции, примет парламент. Законопроект уже вызвал бурные дискуссии как среди нардепов, так и в исполнительной власти. Если НБФБ создадут в предложенном виде, ГФС и правительство потеряют влияние на новую "налоговую милицию", а бизнесу придется привыкать к новым, аналитическим, методам работы финансовых контролеров.

На данный момент в Украине нет ни НБФБ, ни налоговой милиции. Еще в конце 2016-го Верховная рада "из-за технической ошибки" фактически забрала у "налоговиков" легитимную возможность работать. Министр финансов Александр Данилюк в прошлом году выступил с заявлением, что возвращать "репрессивную налоговую милицию" не стоит.