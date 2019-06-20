В Украине кардинально ужесточат лимиты на посылки: как рассчитать сумму

В Украине уже с 1 июля ужесточаются лимиты на посылки из-за границы.
Сейчас без уплаты налогов можно получить отправления, стоимость которых не превышает 100 евро, сообщает "Сегодня".
В частности, за товар, который стоит дороже указанной сумы, придется заплатить налог на добавленную стоимость в 20% и 10% пошлины.
Кроме того, для подакцизных товаров нужно будет оплатить акциз. К таким товарам относятся: спирт, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и другая продукция.
При этом налоги платятся не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро.
К примеру, при заказе на зарубежном сайте товара стоимостью 160 евро, НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро (20% от 60) и еще плюс 10% пошлины – 6 евро.
Новшества накладывают функции налогового агента на почтовых операторов, поэтому оплатить налоги можно будет на почте при получении посылки.
При расчете стоимости товара будут применять официальный курс, установленный Национальным банком Украины.
В Украине уже с 1 июля ужесточаются лимиты на посылки из-за границы
Как сообщал OBOZREVATEL, ужесточение лимитов на посылки из-за границы приведет к подорожанию купленного товара и сокращению средней суммы чека.
Только 1,4% посылок – с задекларированной стоимостью от 150 евро. При этом товары из США, стран ЕС, Китая можно приобрести на украинских крупных онлайн-площадках и в интернет-магазинах. Фактически продавцы зарабатывают на своей наценке, но НДС государству не платят.
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