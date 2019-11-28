Из-за долгов по зарплате: Украина выставила на торги арестованный Ан-148

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148.

Воздушное судно продают для погашения долгов по зарплате, свидетельствует сайт государственного предприятия "СЕТАМ", созданного Министерством юстиции для реализации политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов.

"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выставила на продажу арестованный самолет Ан-148-100В, который был выпущен в 2005 году", – говорится в сообщении.

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Ориентировочно последней датой эксплуатации Ан-148 является 2013 год. Сейчас воздушное судно находится в Гостомеле Киевской области.

Стартовая цена самолета – 177 млн гривен. Аукцион назначен на 26 декабря 2019 года.

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148 "СЕТАМ"

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148 "СЕТАМ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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