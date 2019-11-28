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29 ноября • обновлено в 11:23
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Из-за долгов по зарплате: Украина выставила на торги арестованный Ан-148

3.7т
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В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148.

Воздушное судно продают для погашения долгов по зарплате, свидетельствует сайт государственного предприятия "СЕТАМ", созданного Министерством юстиции для реализации политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов.

"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выставила на продажу арестованный самолет Ан-148-100В, который был выпущен в 2005 году", – говорится в сообщении.

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Ориентировочно последней датой эксплуатации Ан-148 является 2013 год. Сейчас воздушное судно находится в Гостомеле Киевской области.

Стартовая цена самолета – 177 млн гривен. Аукцион назначен на 26 декабря 2019 года.

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148

"СЕТАМ"

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148

В Украине на аукционе OpenMarket выставили на продажу арестованный ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148

"СЕТАМ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вы свои жопы выставляйте на продажу...идиоты
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2
1
Перепил Недо
Перепил Недо
Сироткин Андрюха, твоя вне конкурса, пол- Кавказа в очереди стоит.
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. Талисман
. Талисман
При Порохе такого небыло!
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну шо, хорошо вам без России? Рэволюция Достоинства помогла?
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4
0
2 из 3 ответов | показать все
Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, закрой вонючую пилотку, смердит.
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
. Талисман, так помогла Рэволюция Гидности чи ни?
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3
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