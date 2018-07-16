В Украине город-миллионник рискует остаться без воды: названы сроки

В случае если ситуация с поставками хлора в Украине не изменится, то Харьков останется без воды уже в субботу, 21 июля.

Как пояснила вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий "Громадському радіо", такие города как Николаев, Кривой Рог и Житомир могут остаться без чистой питьевой воды в августе.

"Такая ситуация во всех городах, это просто вопрос времени. В каких-то городах запасов хлора на 17 дней, в каких-то - 20", - отметила она.

По ее словам, единственный производитель необходимого сырья "Днепразот" остановился на технологические ремонтные работы около двух месяцев назад, а потом просто не вышел на производство. Она объяснила, что это произошло из-за повышения цены на газ.

"Теперь, чтобы запустить производство хлора, все производственные и административные расходы им придется положить на производство хлора. Соответственно, из-за этого хлор должен подорожать в три раза. Если средне рыночная цена одной тонны жидкого хлора была 17-20 тыс. грн, то сейчас она будет идти в разрезе от 42 до 56 тыс. грн в зависимости от логистики", - отметила Бабий.

По ее словам, "Днепразот" обратился в Антимонопольный комитет с просьбой предоставить ему разрешение на такую ​​цену, но ситуация не так проста.

"В связи с тем, что они не являются признанным монополистом де-юре (но де-факто являются), это не так просто. Антимонопольный комитет должен рассмотреть заявление "Днепразота" и дать на него заключение. Будет оно положительным или отрицательным, мы пока не знаем", - добавила она.

По словам Бабий, водоканалы уже ищут альтернативный импорт.

"Уже пришли определенные поставки из Румынии, мы ведем переговоры с Польшей, Братислава подтвердила нам возможность отгрузки. То есть мы ищем альтернативу, чтобы ближайшие две недели перераспределить свои внутренние остатки хлора между нашими компаниями, одолжить друг другу, а затем перейти на импорт", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за недостатка хлора в Украине приостанавливают свое производство такие крупные компании как Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg и другие известные предприятия, которые производят напитки.