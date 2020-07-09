В Украине есть сотни вакансий для людей без высшего образования: что предлагают
Вакансии без высшего образования. happymonday.ua
В Украине на рынке труда в середине июля 2020 года появились сотни вакансий, которые не требуют высшего образования. Наиболее востребованными стали мерчендайзер, охранник, грузчик, продавец на рынке и кассир.
Такую информацию для OBOZREVATEL предоставил сервис Jooble.
Уровень зарплат, которые предлагают работодатели на эти должности, зависит от региона:
мерчендайзер – от 150 грн/день (г. Калуш) до 800 грн/день (г. Киев);
охранник – от 3 000 грн/мес. (г. Кропивницкий) до 20 000 грн/мес. (г. Винница);
грузчик – от 6 000 грн/мес. (г. Полтава) до 15 000 грн/мес. (г. Днепр);
продавец на рынок – от 5 000 грн/мес. (г. Николаев) до 15 000 грн/мес. (г. Днепр);
кассир – от 5 000 грн/мес. (г. Николаев) до 12 000 грн/мес. (г. Киев).
Что же касается самих соискателей, то среди вакансий, которые не требуют наличия высшего образования, наиболее часто они откликаются на предложения по работе водителями, охранниками, разнорабочими, уборщиками и грузчиками.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стало больше вакансий на сайтах по трудоустройству. Рынок постепенно начал восстанавливаться после карантина.