В Украине дома начнут строить по-новому: что изменится

В Украине уже с 1 декабря вступят в силу обновленные государственные строительные нормы с требованием проектирования лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей.

"Рекомендуем устанавливать лифты в жилье от трех этажей, а в домах от четырех этажей – делать это в обязательном порядке. Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря, то есть, с этой зимы все новые дома должны строиться согласно этим нормам", – сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно новым нормам, рекомендуется устанавливать пассажирские лифты в домах от трех этажей (или с высотой между основным и верхним жилым этажами более 8 м).

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При этом в домах от четырех этажей (либо условной высотой 12 м и более) установка лифта обязательна.

Также отмечается, что проектирование лифтов, машинных и блочных помещений, лестниц должно отвечать соответствующим актуальным нормам а количество лифтов, их грузоподъемность и скорость должны рассчитываться согласно правилам в зависимости от этажности здания и количества жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрешило остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

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