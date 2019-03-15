В Украине для IT-компаний могут ввести новые льготы: что изменится

Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина разработала новый законопроект (№10094-1), который призван решить проблему налогообложения IT-компаний и стимулировать развитие отрасли в Украине.

В частности, документ предлагает установить льготные ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) и единого соцвзноса (ЕСВ) для всех представителей работников данной сферы, передает UBR.

Версия Южаниной не содержит никаких идей относительно "5-й группы" единщиков и не освобождает от ответственности компании, которые оптимизируют налоги, нанимая сотрудников как частных предпринимателей.

При этом она предлагает уточнить понятие "работник", добавив к нему еще и термин "наемное лицо". Таким, если проект будет принят, станут считать любое физлицо, которое выполняет работу за вознаграждение по трудовому договору. Это должно расширить возможности Гоструда и будет стимулировать айтишников брать сотрудников в штат.

За это IT-компаниям дадут ряд налоговых преференций, которые будут действовать, до 1 января 2025 года. Прежде всего, власти пропишут ставку НДФЛ на уровне 9% – вдвое ниже базовой, но в размере не менее 1502 гривен. Эту сумму высчитали, как начисленный по ставке 18% налог на две минимальные зарплаты.

Кроме того, ставку ЕСВ для наемных сотрудников предлагают установить на уровне 5% от их зарплаты. Минимальный платеж по этой статье составит 1837 гривен (базовая ставка ЕСВ 22% с двух минимальных зарплат), максимальный ограничен 13 770 гривнами (22% от 15 минимальных зарплат).

Авторы проекта уверены, что этого будет достаточно, чтобы IT-отрасль начала динамично развиваться, а программисты перестали уезжать из Украины в страны с более лояльной налоговой политикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинете министров разработал законопроект, который предлагает запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что зачастую используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Всего будет прописано 7 критериев, которые свидетельствуют о трудовых отношениях между двумя сторонами.

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