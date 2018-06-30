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МирСпорт

В Украине вводят новые правила расчета наличкой: что изменится

8.1тЧитать новость на украинском

В Украине с 1 июля изменятся правила наличного расчета: суммы в чеках начнут округлять.

Это будет происходить при условии отсутствия монет мелких номиналов у покупателя или продавца, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины на официальном сайте.

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Таким образом, сумма, которая заканчивается на 1-4 копейки, округляется до 0 в сторону уменьшения суммы. Если сумма заканчивается на 5-9 копеек, то округляется до 0 в сторону увеличения суммы.

То есть если по чеку вы должны оплатить 46,82 гривны, но у вас нет 2 копеек, то вы заплатите 46,80. Если стоимость покупок составит 85,48, то вы заплатите 85,50.

Отмечается, что на безналичный расчет округление распространяться не будет.

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как писал OBOZREVATEL, в Украине перестанут изготовлять несколько видов монет.

Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
за год может набежать кругленькая сумма если по 4 копейки будут воровать магазины!
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Ivan Rus
Ivan Rus
Очередное наебалово для шумеров
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I Doc
I Doc
Если существо безмозглое - то ему видятся только одни проблемы. Ванечка, а ты про карты не слышал или не знаешь что мелочь можно с собой носить?
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