"В страхе": в Крыму жители собрались устроить "майдан" из-за водной блокады

В оккупированном Крыму жители Армянска выйдут на пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме кислотных выбросов от завода "Крымский Титан".

Как сообщают "Примечания", коллапс в водоснабжающей системе города нарастает: из кранов еле течет ржавая, вонючая вода.

"Горожане опасаются, что ее не хватит не только им, но и заводу "Крымский Титан", и в августе снова начнутся кислотные выбросы. В пятницу они выйдут на пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме", - сообщает издание.

Организаторы мероприятия уже заявили, что их цель – возращение водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, перекрытому материковой Украиной в рамках водной блокады.

"...Устали жить без воды. Напора нет, вода из крана идет ржавая, вонючая. Такая ситуация с водой с зимы", – рассказала супруга организатора пикета Екатерина Пивовар.

Экс-президент Крыма Юрий Мешков заявил, что оккупационная власть игнорирует острую проблему севера полуострова.

Армянск без воды sharknews.ru

"Нужно применить все законные способы, чтобы вернуть воду в канал. Позиция власти меняется иногда от того, насколько решительно настроен народ. Если давление будет достаточно сильным, то крымская власть пойдет на уступки. Также мы планируем обратиться к разумным украинским политическим и общественным деятелям, которые поддерживают нас в водном вопросе, тот же Кравчук, Медведчук. Если нам удастся наладить деловой контакт с ними, то возрастет вероятность того, что в Северо-Крымском канале будет вода", - заявил он.

По словам Мешкова, речь не идет о возращении Крыма под юрисдикцию Украины, а только о налаживании добрососедских отношений и снятии "водной блокады".

Напомним, что в августе 2018 года обезвоженный кислотонакопитель завода "Крымский Титан" пересох и начал парить неизвестными веществами, вызывающими аллергию и удушье у людей, и окисляющими все металлические поверхности. Город покрылся странной липкой ржавчиной, опала листва на деревьях, погиб урожай овощей. Через несколько недель после первых выбросов детей эвакуировали из города. Но по возвращении им вновь пришлось дышать испарениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня жители Армянска вновь пожаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе. Журналистам рассказали, что в городе уже говорят про повторение ситуации, когда летом 2018 года на местном химзаводе "Крымский титан" произошел выброс кислоты.

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