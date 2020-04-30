Жили семьями и выглядели убого: что не так с "бесплатными" квартирами СССР

В СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

Как пишет блогер Максим Мирович, ни продать, ни толком обменять эти квартиры граждане СССР не могли.

"На самом деле в собственность гражданам квартиры передал никакой не СССР, а его распад — когда граждане, наконец, смогли получить эти квартиры в собственность", – пояснил блогер.

Квартира в СССР glavcom.ua

Он также добавил, что само по себе "бесплатное" советское жильё выглядело крайне убого и было весьма низкого качества.

Что не так с бесплатными "сталинками"

"Фанаты СССР часто любят вспоминать "великолепные сталинки", которые были построены при великом языковеде и мелиораторе, но почему-то не упоминают о том, что в сталинские годы основной жилищной концепцией было не поквартирное, а покомнатное заселение семей. На практике это означало то, что семье из двух-шести человек давали чаще всего не отдельную квартиру, а комнату в коммуналке. Представьте себе "прекрасную двух-трех-четырёхкомнатную сталинку", в которой на общей кухне живёт 2, 3 или 4 семьи — от 5 до 25 и более человек", – сказано в материале.

Квартира в СССР glavcom.ua

Отдельные квартиры-сталинки получали, в основном, советские номенклатурщики, военные и прочий "обслуживающий аппарат". В редких случаях "сталинку" могли получить обычные работники, особенно те, которые как-то отличились, но в основном люди получали именно комнаты.

Мирович подчеркивает, что самих по себе "сталинок" строилось не так и много — в сталинские годы (особенно в довоенные времена) множество людей жили в обычных бараках — так называли деревянные постройки (как правило, не выше двух этажей) с коридорной системой и тем же покомнатным заселением.

Квартира в СССР glavcom.ua

Что представляла собой типичная "бесплатная" советская квартира

"При Хрущеве началось массовое строительство "бесплатного" жилья, но выглядело оно крайне убого. Во-первых, сильно изменился внешний вид кварталов — вместо поквартальной застройки дома начали лепить "елочкой", что якобы улучшало инсоляцию, но выглядело это красиво только на архитектурных макетах, а в жизни смотрелось печально — в домах пропали закрытые дворы, пространство вокруг стало "ничьим" и быстро приходило в упадок", – отметил блогер.

Квартира в СССР glavcom.ua

По его словам, из-за отсутствия денег было решено максимально удешевить жилье — высоту потолков делали не 3, а 2,5 или даже 2,3 метра, из квартир полностью убрали коридоры, прихожие стали микроскопическими, окошки низенькими, санузлы совмещёнными, а кухни по своим размерам напоминали, скорее, кладовки. Минимальную ширину лестницы оставили с учетом того, чтобы можно было вынести гроб.

Квартира в СССР glavcom.ua

"Тут еще надо добавить, что в такие убогие квартирки заселяли все те же большие семьи — в "двушку" с картинке выше вполне могли заселить семью с тремя детьми (пять человек жили на площади в 40-45 квадратов, с одним микроскопическим санузлом и кухней в 5 метров), а "трёшку" могли дать "бесплатно" семье с двумя детьми, да еще и с бабушкой-дедушкой — итого в этих трех проходных комнатах площадью по 9-12 метров могли ютиться 6-7 человек", – пояснил Мирович.

Квартира в СССР glavcom.ua

Как выглядели "отдельные бесплатные" советские квартиры

"Типичная советская "гостиная" в хрущевке — узкая комната-пенал, треть которой занимает огромная полированная "стенка", диван, телевизор и остается примерно 5-6 квадратных метров свободного пространства. В квартире (внимание) живет шесть человек. Папа, мама, старшая дочь, маленький сын, и бабушка с дедушкой. Даже если представить, что в квартире есть еще не одна, а целых две комнаты — это невероятная теснота", – сказано в тексте.

Квартира в СССР glavcom.ua

Разница с квартирами на Западе

Мирович отмечает, что то, что в СССР называлось "двухкомнатной квартирой", в развитых странах считается однокомнатной — это так называемый one bedroom, к которому само собой полагается гостиная (которая не считается за отдельную комнату). А то, что в СССР называлось "однокомнатной квартирой", на Западе называется попросту studio и считается экономным студенческим вариантом на время учёбы в ВУЗе.

"А в СССР в таких квартирах годами жили семьи по 3-4 человека. Кроме того, сами советские жилищные нормативы считались по каким-то там квадратным метрам общей площади на человека, а в развитых странах одному члену семьи полагалась одна комната — это считалось и считается нормой", – заключил блогер.

Квартира в СССР glavcom.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР производили натуральное 100% сливочное масло, которое можно было намазать на хлеб только спустя некоторое время после того, как его вынимали из холодильника. Блогер раскрыл секрет его приготовления.

Также в СССР никогда не наблюдалось дефицита мяса. Его производили достаточно и продавали в магазинах, кооперативах и готовили в столовках.

Ранее мы писали о том, какими были пельмени в СССР.

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