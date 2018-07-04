России предрекли новый дефолт

Крупнейшая банковская холдинговая компания США Bank of America прогнозирует, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение событий 1997–1998 годов, когда в азиатском регионе случился экономический кризис, а в России – дефолт.

Аналитики финансового конгломерата отмечают, что об этом свидетельствует схожая динамика рынков, сообщает Bloomberg.

В частности, развивающиеся рынки падают под давлением сильного доллара, одновременно с этим акции высокотехнологичных компаний идут вверх.

"Рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо событий 20-летней давности", – отметил аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Ужесточившаяся в 1990-х годах финансовая политика привела к укреплению доллара, который за три года подорожал на 25%. Развивающиеся рынки в тот период были на спаде.

В Bank of America подчеркивают, что сейчас рынок облигаций развивающихся стран также снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный американский инвестор и финансист Джордж Сорос спрогнозировал, что Европа столкнется с неизбежной экзистенциальной угрозой в виде полномасштабного финансового кризиса.