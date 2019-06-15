В США объяснили, почему вокруг газопровода Путина разгорелся новый скандал

Газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, вызвал гнев президента США Дональда Трампа и поставил немецкого канцлера Ангелу Меркель в трудное положение.
До появления данного проекта Москва отправляла около двух третей своего природного газа в Европу через территорию Украины, сообщает Bloomberg.
Однако теперь Украина, Польша и Словакия обеспокоены тем, что из-за "Северного потока-2" Россия может их обойти и они лишатся транзитных сборов.
Кроме того, Соединенные Штаты недовольны тем, что из-за газопровода их союзники становятся более зависимыми от России.
В ответ президент России Владимир Путин обвинил Вашингтон в стремлении продвигать интересы американского бизнеса в Европе.
В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что намерена исключить ситуацию, при которой Украина окажется полностью отрезанной от транзитных перевозок.
"Северный поток-2" вызвал гнев президента США и поставил немецкого канцлера в трудное положение
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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