В США объяснили, почему вокруг газопровода Путина разгорелся новый скандал

Газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, вызвал гнев президента США Дональда Трампа и поставил немецкого канцлера Ангелу Меркель в трудное положение.

До появления данного проекта Москва отправляла около двух третей своего природного газа в Европу через территорию Украины, сообщает Bloomberg.

Однако теперь Украина, Польша и Словакия обеспокоены тем, что из-за "Северного потока-2" Россия может их обойти и они лишатся транзитных сборов.

Кроме того, Соединенные Штаты недовольны тем, что из-за газопровода их союзники становятся более зависимыми от России.

В ответ президент России Владимир Путин обвинил Вашингтон в стремлении продвигать интересы американского бизнеса в Европе.

В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что намерена исключить ситуацию, при которой Украина окажется полностью отрезанной от транзитных перевозок.

"Северный поток-2" вызвал гнев президента США и поставил немецкого канцлера в трудное положение

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

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