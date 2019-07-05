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В США нанесли сильный удар по туристах в Крыму

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Один из популярных туристических метапоисковиков, онлайн-сервис по поиску авиабилетов, брони отелей и аренде автомобилей Kayak исключил оккупированный Россией Крым из результатов выдачи.

На данный момент через сервис невозможно найти жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и других городах Крыма ни на какие даты, передает "Сегодня".

Американский поисковик турпакетов и круизов выдает сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов".

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В США нанесли сильный удар по туристах в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрыли сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Это было вызвано санкциями Евросоюза и запретом компаниям предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью на оккупированном полуострове. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму.

На прошлой неделе сервис для поиска авиабилетов Skyscanner также перестал показывать в поисковой выдаче авиабилеты в Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсанкции США
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Хабаровск HZ Выполняет Аврора SU-5640 Airbus A319 22:40 KJA Емельяново, Красноярск Пересадка 9ч 55м регистрация на рейс N4-501 6ч 05м 08:35 KJA Емельяново, Красноярск N4 Nordwind N4-501 Boeing 737-800 10:40 SIP Симферополь--------- Звездешь,проверил,все находит!!!))))))))
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Закон Порядок
Закон Порядок
яндекс возрадовался.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Прям трагедия ептыть.
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