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В США представили "кремлевский доклад": все подробности

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Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад, который четко определили ближний круг президента России Владимира Путина.

Так, он состоит из 210 имен.

В документ попали 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов. В докладе также есть секретная часть.

Полный список имен можно прочитать здесь.

В частности, в список внесены имена представителей руководства администрации президента РФ, включая Антона Вайно, Алексея Громова, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и помощника российского лидера Владислава Суркова.

Самая крупная политическая фигура - премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что включение в "кремлевский доклад" США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений Москвы и Вашингтона.

Первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что "кремлевский доклад" является новой попыткой "взять Российскую Федерацию на испуг".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из-за публикации "кремлевского доклада" Минфином США отказался лететь на Национальный молитвенный завтрак с участием американского президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что "кремлевский доклад" может нанести ущерб имиджу попавших в него предпринимателей и политиков.

Живущий в Праге российский военно-политический эксперт Юрий Федоров отметил, что самый интересный аспект "кремлевского доклада" США в отношении олигархов из ближайшего окружения президента России состоит в том, что он вводит ограничения для сотрудничества российского военно-промышленного комплекса с иностранными компаниями. Он также назвал документ настоящим удар лично по президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Отметим, что в списке есть ошибка. Так, в него как глава "Россетей" вошел Олег Бударгин. Но он еще в сентябре 2017 года уступил это кресло Павлу Ливинскому, которого в списке не оказалось.

В свою очередь, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выразил недоумение из-за того, что в "кремлевский список" не вошли председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс и глава совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов России Алексей Кудрин.

Как подчеркнула на своей странице в соцсети Facebook журналистка Мирослава Гонгадзе, пока трудно спрогнозировать последующие шаги американских законодателей.

В это же время в Госдепе сообщили, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

"Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", — цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.

Позже официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт уточнила, что новые санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Речь идет о покупателях российского оружия, передает Reuters.

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Также она отметила, что санкции против России помешали реализации международных договоров РФ в сфере разведки и обороны на несколько миллиардов долларов.

"Со времени принятия законодательства, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от планов или объявленных закупок в размере нескольких миллиардов долларов для проведения оборонных закупок в России", - заявила она.

Так, она добавила, что персональные санкции могут и не потребоваться.

"С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц или отдельных компаний не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором", - подчеркнула Нойерт.

Позже появилась информация о том, что 29 января в Белом доме состоялся секретный брифинг, на котором обсуждалось введение новых санкций против России.

Реакция российской стороны однозначная - грядет очередное ухудшение двухсторонних отношений. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что его публикация "ничего не означает". При этом он отметил, что в Москве считают этот документ прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.

А посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтону против Москвы "бессмысленными" и отметил, что РФ такими действиями не удастся запугать.

Справка. "Кремлевский доклад" не является санкционным списком, а носит лишь рекомендательный характер. Данные материалы, как ожидается, станут основой для принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

Также "Обозреватель" собрал реакцию россиян-фигурантов доклада на попадания в черный список.

Как сообщал "Обозреватель", 26 января США уже расширили санкции против России из-за ситуации в Украине и внесли в новый список 21 гражданина РФ и Украины, а также 21 организацию.

Эксперты уже определили, что наиболее чувствительны новые ограничительные меры для российского оружейного экспорта.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Тема
Санкции против России
Персоны
Дмитрий ПесковМирослава Гонгадзе
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