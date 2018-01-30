В США представили "кремлевский доклад": все подробности

Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад, который четко определили ближний круг президента России Владимира Путина.

Так, он состоит из 210 имен.

В документ попали 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов. В докладе также есть секретная часть.

Полный список имен можно прочитать здесь.

В частности, в список внесены имена представителей руководства администрации президента РФ, включая Антона Вайно, Алексея Громова, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и помощника российского лидера Владислава Суркова.

Самая крупная политическая фигура - премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что включение в "кремлевский доклад" США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений Москвы и Вашингтона.

Первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что "кремлевский доклад" является новой попыткой "взять Российскую Федерацию на испуг".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из-за публикации "кремлевского доклада" Минфином США отказался лететь на Национальный молитвенный завтрак с участием американского президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что "кремлевский доклад" может нанести ущерб имиджу попавших в него предпринимателей и политиков.

Живущий в Праге российский военно-политический эксперт Юрий Федоров отметил, что самый интересный аспект "кремлевского доклада" США в отношении олигархов из ближайшего окружения президента России состоит в том, что он вводит ограничения для сотрудничества российского военно-промышленного комплекса с иностранными компаниями. Он также назвал документ настоящим удар лично по президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Отметим, что в списке есть ошибка. Так, в него как глава "Россетей" вошел Олег Бударгин. Но он еще в сентябре 2017 года уступил это кресло Павлу Ливинскому, которого в списке не оказалось.

В свою очередь, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов выразил недоумение из-за того, что в "кремлевский список" не вошли председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс и глава совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов России Алексей Кудрин.

Как подчеркнула на своей странице в соцсети Facebook журналистка Мирослава Гонгадзе, пока трудно спрогнозировать последующие шаги американских законодателей.

В это же время в Госдепе сообщили, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

"Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в (санкционный) перечень российскими субъектами приведут к санкциям", — цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.

Позже официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт уточнила, что новые санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Речь идет о покупателях российского оружия, передает Reuters.

Также она отметила, что санкции против России помешали реализации международных договоров РФ в сфере разведки и обороны на несколько миллиардов долларов.

"Со времени принятия законодательства, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от планов или объявленных закупок в размере нескольких миллиардов долларов для проведения оборонных закупок в России", - заявила она.

Так, она добавила, что персональные санкции могут и не потребоваться.

"С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц или отдельных компаний не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором", - подчеркнула Нойерт.

Позже появилась информация о том, что 29 января в Белом доме состоялся секретный брифинг, на котором обсуждалось введение новых санкций против России.

Реакция российской стороны однозначная - грядет очередное ухудшение двухсторонних отношений. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что его публикация "ничего не означает". При этом он отметил, что в Москве считают этот документ прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.

А посол России в США Анатолий Антонов назвал санкции Вашингтону против Москвы "бессмысленными" и отметил, что РФ такими действиями не удастся запугать.

Справка. "Кремлевский доклад" не является санкционным списком, а носит лишь рекомендательный характер. Данные материалы, как ожидается, станут основой для принятия решений Вашингтоном о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

Также "Обозреватель" собрал реакцию россиян-фигурантов доклада на попадания в черный список.

Как сообщал "Обозреватель", 26 января США уже расширили санкции против России из-за ситуации в Украине и внесли в новый список 21 гражданина РФ и Украины, а также 21 организацию.

Эксперты уже определили, что наиболее чувствительны новые ограничительные меры для российского оружейного экспорта.