Выплаты за рождение ребенка могут увеличить до 300 тысяч грн: что предложили 'слуги'

Глава финасового комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев предложил увеличить в два раза выплаты при рождении ребенка.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН. Он отметил, что предложил существенно пересмотреть программу выплат при рождении ребенка.

"В 2013 году (к сожалению, мы по многим параметрам от этого года отстаем – война сделала свое дело) за первого ребенка выплачивалось 30 тысяч гривен, за второго – 60 тысяч, за третьего – 120 тысяч. Это было при курсе гривны – 8 за доллар. А потом сумму уравняли до чуть более 40 тысяч. Я предложил выплаты: за первого ребенка – 100 тысяч, второго – 200 тысяч, третьего – 300 тысяч. Хочу заметить, что озвученные предложения к проекту бюджета полностью сбалансированные с учетом упомянутого резерва", – пояснил Гетманцев.

Он добавил, что несмотря на кажущиеся огромными суммы, по факту они все равно меньше, чем были в 2013 году с учетом нынешнего курса гривни.

"И стоить это будет бюджету всего лишь 6 миллиардов гривен. Предлагаю эти деньги взять из доходов от игорного бизнеса. Почему-то Минфин "забыл" в бюджете их выписать. Мы с такой кровью принимали закон о легализации игорного бизнеса, нас беспощадно критиковали, а в бюджете от него доходов нет. Где они? Мы задавали этот прямой вопрос на совещании в комитете", – сказал глава финансового комитета.

Гетманцев отметил, что на возражения к проекту госбюджета в Министерстве финансов не отреагировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году в бюджете предусмотрели новый прожиточный минимум, к которому привязан размер алиментов на ребенка. Уже с 1 декабря 2020 года алименты вырастут. Гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.