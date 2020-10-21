В Швейцарии захотели раздать всем жителям по 7000 евро
Швейцария может выплатить 7,5 тысячи франков (около 7 тысяч евро) каждому гражданину, в том числе детям.
Соответствующая инициатива направлена на снижение стоимости национальной валюты. Об этом говорится в официальном вестнике Федеральной канцелярии Швейцарии.
Авторы идеи считают, что для выплаты нужно напечатать новые деньги, а предложенную сумму стоит освободить от налогов.
Если данное предложение до 22 апреля 2022 года поддержат 100 тысяч человек, то его вынесут на референдум.
В случае успешного проведения референдума деньги выплатят не позднее, чем через год после принятия инициативы.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.