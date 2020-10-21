В Швейцарии захотели раздать всем жителям по 7000 евро

Швейцария может выплатить 7,5 тысячи франков (около 7 тысяч евро) каждому гражданину, в том числе детям.

Соответствующая инициатива направлена на снижение стоимости национальной валюты. Об этом говорится в официальном вестнике Федеральной канцелярии Швейцарии.

Авторы идеи считают, что для выплаты нужно напечатать новые деньги, а предложенную сумму стоит освободить от налогов.

Если данное предложение до 22 апреля 2022 года поддержат 100 тысяч человек, то его вынесут на референдум.

В случае успешного проведения референдума деньги выплатят не позднее, чем через год после принятия инициативы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.