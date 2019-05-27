В России задумали новый "мегапроект": Путин дал добро

В России построят глубоководный морской порт в поселке Янтарный Калининградской области. Его уже поддержал президент России Владимир Путин.

Как сообщает "Коммерсантъ", мощность порта составит 48 млн тонн. На его строительство потребуется 200 млрд рублей (82 млрд грн) с учетом прокладки железной и автомобильной дорог к порту. 50 млрд рублей (20,5 млрд грн) должны выделить из бюджета, а остальную сумму покрыть с помощью инвестора. Для реализации проекта нужно доказать его эффективность и подтвердить, что порт сможет обеспечивать заявленный товарооборот.

Владимир Путин одобрил строительство

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Строительство глубоководного морского порта обсуждалось с начала 2000-х годов. Изначально его хотели построить в Балтийске, однако в 2014 году приняли решение разместить грузопассажирский терминал в Пионерском, а глубоководный терминал — в Янтарном в 30 километрах от Балтийска.

По мнению экспертов, строительство глубоководного порта может быть целесообразным после запуска паромов из Усть-Луги в Калининград. Однако заявленная мощность порта завышена примерно в 10 раз, а контейнерные перевозки в подобных объемах уже покрывают другие российские порты в Балтийском бассейне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в России власти одобрили строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань (до Нижнего Новгорода). Стоимость оценивается в 621,5 млрд рублей (262 млрд грн), из них 200 млрд будут выделены из бюджета.

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