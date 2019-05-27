ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В России задумали новый "мегапроект": Путин дал добро

7.6тЧитать материал на украинском

В России построят глубоководный морской порт в поселке Янтарный Калининградской области. Его уже поддержал президент России Владимир Путин.

Как сообщает "Коммерсантъ", мощность порта составит 48 млн тонн. На его строительство потребуется 200 млрд рублей (82 млрд грн) с учетом прокладки железной и автомобильной дорог к порту. 50 млрд рублей (20,5 млрд грн) должны выделить из бюджета, а остальную сумму покрыть с помощью инвестора. Для реализации проекта нужно доказать его эффективность и подтвердить, что порт сможет обеспечивать заявленный товарооборот.

Владимир Путин одобрил строительство

Владимир Путин одобрил строительство

Новости
Россия завершила еще один мегапроект в Черном море

Строительство глубоководного морского порта обсуждалось с начала 2000-х годов. Изначально его хотели построить в Балтийске, однако в 2014 году приняли решение разместить грузопассажирский терминал в Пионерском, а глубоководный терминал — в Янтарном в 30 километрах от Балтийска.

По мнению экспертов, строительство глубоководного порта может быть целесообразным после запуска паромов из Усть-Луги в Калининград. Однако заявленная мощность порта завышена примерно в 10 раз, а контейнерные перевозки в подобных объемах уже покрывают другие российские порты в Балтийском бассейне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в России власти одобрили строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань (до Нижнего Новгорода). Стоимость оценивается в 621,5 млрд рублей (262 млрд грн), из них 200 млрд будут выделены из бюджета.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
15
16
Смешно
10
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Щось не зрозуміло, на москалів санкції не діють?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Очень напоминает распил бюджета Совка перед распадом...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Інвестор повинен бути з Німеччини щоб потім було менше проблем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения