В России вместо одиозного олигарха Фукса объявили в розыск темнокожего пастора

Московский городской суд отменил заочный арест одиозного олигарха Павла Фукса, обвиняемого в хищении средств дольщиков при строительстве недвижимости в центре Москвы.

Это произошло потому, что в сентябре прошлого года в международный розыск вместо него объявили американского пастора Осей-Джемфи Принса, передает "Коммерсант".

Два года назад тот приезжал в город Кызыл читать проповеди, и его данные полицейские занесли в англоязычную розыскную базу МВД РФ "Магистраль".

В результате в Таганский райсуд, где рассматривались ходатайства об аресте застройщика, был представлен рапорт, в котором Принс был идентифицирован как Фукс.

"Незадолго до заседания УВД Центрального округа Москвы вынесло постановление о прекращении международного розыска обвиняемого в особо крупном мошенничестве Фукса. Из документа следует, что основанием для этого стала "техническая ошибка, в результате которой были отражены некорректные данные о пересечении государственной границы Российской Федерации Фуксом", – говорится в сообщении.

Теперь Таганскому райсуду предстоит в третий раз рассмотреть ходатайство о заочном аресте.

Московский городской суд отменил заочный арест одиозного олигарха Павла Фукса

Компания "Мосситигрупп", владельцем которой является олигарх, участвовала в строительстве объектов в Москве и Киеве. В конце 2018-го "Москомстройинвест" сообщал об уголовном деле о мошенничестве против ООО "Олтэр", которое строило ЖК Sky House на Мытной улице в Москве.

Компанию обвиняют в том, что с 2014 года она не исполняла обязательств перед дольщиками, а дом, который должен был быть сдан еще в 2011-м, достроен только на 90%.

На пике девелоперского бизнеса в 2010 году портфель проектов "Мосситигрупп" достигал 7 млн кв. м. Фирма строила в Москве два небоскреба – "Евразию" и "Империю", однако у нее начались проблемы с кредиторами – Сбербанком и Альфа-банком.

В сентябре прошлого года в международный розыск вместо Фукса объявили американского пастора Осей-Джемфи Принса "Коммерсант"

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.

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