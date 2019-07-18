"Северный поток-2": в России обозлились на последнего союзника Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров возмутился, что Дания затягивает со строительством части "Северного потока - 2", которая проходит по ее экономической зоне.

Датчане требуют подождать, чтобы оценить вред, который газопровод может нанести экологии. Об этом заявил Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", — сказал глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что ни у одной страны, включая Данию, не было претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока".

Строительство газопровода

Министр отметил, что проект строительства газопровода поддерживают ведущие энергетические компании Европы, которые сложно заподозрить в антиевропейских намерениях. Он выразил надежду на то, что датское правительство "откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения".

По словам Лаврова, строительство "Северного потока-2" идет по плану. Он уточнил, что от общей протяженности газопровода уложено уже порядка 60%, а капитальные затраты на реализацию проекта профинансированы более чем на 80%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля в ОБСЕ признали газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств. Это следует из принятой Комитетом по политическим вопросам и безопасности ПАСЕ резолюции.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Он уверен, что американский коллега единственный, кто может остановить строительство трубопровода.

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