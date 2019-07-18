Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Северный поток-2": в России обозлились на последнего союзника Украины

4.3т Читать материал на украинском

Глава МИД РФ Сергей Лавров возмутился, что Дания затягивает со строительством части "Северного потока - 2", которая проходит по ее экономической зоне.

Датчане требуют подождать, чтобы оценить вред, который газопровод может нанести экологии. Об этом заявил Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", — сказал глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что ни у одной страны, включая Данию, не было претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока".

Новости
"Это энергетическая ловушка": Украина предупредила Европу об угрозе "Северного потока-2"

Строительство газопровода

Строительство газопровода

Министр отметил, что проект строительства газопровода поддерживают ведущие энергетические компании Европы, которые сложно заподозрить в антиевропейских намерениях. Он выразил надежду на то, что датское правительство "откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения".

По словам Лаврова, строительство "Северного потока-2" идет по плану. Он уточнил, что от общей протяженности газопровода уложено уже порядка 60%, а капитальные затраты на реализацию проекта профинансированы более чем на 80%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля в ОБСЕ признали газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств. Это следует из принятой Комитетом по политическим вопросам и безопасности ПАСЕ резолюции.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Он уверен, что американский коллега единственный, кто может остановить строительство трубопровода.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
8
23
Смешно
2
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Обоз опять все напутал. Дания предпоследний союзник, последним будет Грузия....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Дания союзник США ,но не Украины! США хотят европейский рынок для своего сжиженного газа ,при этом им плевать на Украину и её гтс ! Если бы они хотели чтобы Украина была транзитёром то давно бы уже инвестировали в украинскую гтс!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
lazar galka
lazar galka
а как же ВЕСЬМИРСНАМИ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel