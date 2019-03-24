|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В России подсчитали, во сколько обошелся захват Крыма

3.6тЧитать материал на украинском

Россия за счет аннексии Крыма получила 27 тысяч квадратных километров и 2,2 млн новых жителей, из-за чего понесла существенные экономические потери.

Анализ последствий захвата полуострова сделал российский экономист Сергей Алексашенко в книге "Русское экономическое чудо: что пошло не так?", отрывок из которой приводит Forbes.

"Начнем с "плюсов", которых не очень много. 27 тысяч квадратных километров территории (0,15% от общей территории России), 2,2 миллиона новых жителей — это объективные данные", – рассказал он, отметив, что к этому можно добавить "субъективные положительные эмоции значительной части населения".

Новости
"Путин, выполни обещание!" В Крыму устроили массовый протест. Фото с места событий

Экономист пояснил, что сумма потерь превышает количество так называемых плюсов. В частности, Крым всегда был территорией, требовавшей финансовой поддержки из центрального бюджета. После захвата полуострова оккупационные власти не нашли гигантские месторождения золота или углеводородов, которые могли бы создать экономическую базу для региона.

В России подсчитали, во сколько обошелся захват Крыма

"Поэтому даже для поддержания существовавшего бюджетного и коммунального хозяйства российскому федеральному Минфину срочно пришлось изыскивать 55 миллиардов рублей уже в 2014 году. В последующие годы эта сумма только увеличивалась", – добавил он.

Алексашенко подчеркнул, что в 2019 году безвозмездные перечисления из федерального бюджета РФ составят 150 млрд рублей, а всего за 2014–2019 годы сумма дотаций составила около 580 млрд рублей.

За пять лет Россия потратила около 1,5 трлн рублей на социальные выплаты и вложения в инфраструктуру Крыма. А отдельно на Севастополь – чуть менее 120 млрд рублей. Таким образом, напрямую федеральный Минфин передал на полуостров 700 млрд рублей.

Также Россия попала из-за аннексии Крыма под международные санкции и оказалась в изоляции. Рост экономики в РФ практически остановился и составил 2% при росте мировой экономики на 19%, а уровень жизни граждан за пять лет снизился на 11%.

В России подсчитали, во сколько обошелся захват Крыма

С момента захвата полуострова из России эмигрировали около 3 млн человек, а в самой стране значительно усилились репрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. Позже от этих слов отреклись в Кремле, заявив, что ничего подобного не слышали.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
экономикакризис
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
0
10
Смешно
17
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Только это во всем мире называется не потерями, а вложением.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
От это оккупанты....Щедры, чертеняки!!!! Не то что унылые жадные хахлы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Иппу Хахлов снова и снова, так ці ж гроші забрали від тебе🐐,твоїх дітей,батьків. А ти тішишся не свідомий🐵😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Офигенный экономист !!! Цитата :"Рост экономики в РФ практически остановился и составил 2% при росте мировой экономики на 19%" .... 19% !!!!!!!!!! Где вы блять берёте таких "экономистов"!!!! ...........И еще один подсчёт от "экономиста"За пять лет Россия потратила около 1,5 трлн рублей на социальные выплаты и вложения в инфраструктуру Крыма. А отдельно на Севастополь – чуть менее 120 млрд рублей. Таким образом, напрямую федеральный Минфин передал на полуостров 700 млрд рублей.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Семёнов Александр, там образование такое, что они просто таких цифр не знают. До 10, вроде, считают уверенно. Проценты уже - высшая математика, там такое насчитывают, как правило...))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения