В России подсчитали, во сколько обошелся захват Крыма

Россия за счет аннексии Крыма получила 27 тысяч квадратных километров и 2,2 млн новых жителей, из-за чего понесла существенные экономические потери.

Анализ последствий захвата полуострова сделал российский экономист Сергей Алексашенко в книге "Русское экономическое чудо: что пошло не так?", отрывок из которой приводит Forbes.

"Начнем с "плюсов", которых не очень много. 27 тысяч квадратных километров территории (0,15% от общей территории России), 2,2 миллиона новых жителей — это объективные данные", – рассказал он, отметив, что к этому можно добавить "субъективные положительные эмоции значительной части населения".

Экономист пояснил, что сумма потерь превышает количество так называемых плюсов. В частности, Крым всегда был территорией, требовавшей финансовой поддержки из центрального бюджета. После захвата полуострова оккупационные власти не нашли гигантские месторождения золота или углеводородов, которые могли бы создать экономическую базу для региона.

"Поэтому даже для поддержания существовавшего бюджетного и коммунального хозяйства российскому федеральному Минфину срочно пришлось изыскивать 55 миллиардов рублей уже в 2014 году. В последующие годы эта сумма только увеличивалась", – добавил он.

Алексашенко подчеркнул, что в 2019 году безвозмездные перечисления из федерального бюджета РФ составят 150 млрд рублей, а всего за 2014–2019 годы сумма дотаций составила около 580 млрд рублей.

За пять лет Россия потратила около 1,5 трлн рублей на социальные выплаты и вложения в инфраструктуру Крыма. А отдельно на Севастополь – чуть менее 120 млрд рублей. Таким образом, напрямую федеральный Минфин передал на полуостров 700 млрд рублей.

Также Россия попала из-за аннексии Крыма под международные санкции и оказалась в изоляции. Рост экономики в РФ практически остановился и составил 2% при росте мировой экономики на 19%, а уровень жизни граждан за пять лет снизился на 11%.

С момента захвата полуострова из России эмигрировали около 3 млн человек, а в самой стране значительно усилились репрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. Позже от этих слов отреклись в Кремле, заявив, что ничего подобного не слышали.

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