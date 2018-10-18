В России подешевел рубль: сколько стоит

В России на открытии торгов в четверг, 18 октября, рубль снизился к доллару и евро.
Как свидетельствуют данные Московской биржи, курс доллара вырос на 25 копеек — до 65,74 рубля.
Курс евро также увеличился на 25 копеек и составил 75,54 рубля.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский рубль сильно пострадал из-за действий США. Некоторое время он демонстрировал сильнейшее падение к доллару и евро.
27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом Вашингтон могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее
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