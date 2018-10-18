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/Новости экономики

В России подешевел рубль: сколько стоит

9.2тЧитать материал на украинском

В России на открытии торгов в четверг, 18 октября, рубль снизился к доллару и евро.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, курс доллара вырос на 25 копеек — до 65,74 рубля.

Курс евро также увеличился на 25 копеек и составил 75,54 рубля.

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В России подешевел рубль: сколько стоит

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рубль сильно пострадал из-за действий США. Некоторое время он демонстрировал сильнейшее падение к доллару и евро.

27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом Вашингтон могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Россия
Объекты
долларРоссиякурс валют
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шо чюбатые как у вас цены ростут или все дешевеет.??
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Свiдоме бидло...заробитчане в РФ получают не в гривнах...и рады этому!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские путиноиды скупайте ржубль это самая ценная валюта мира ахаааааа! Россия БАНКРОТ-аналитики и эксперты-вопрос времени!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Кожедуб Руслан, если Россия-банкрот, то кто тогда Украина с её госдолгом, 70-80% к ВВП???
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