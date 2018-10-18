В России подешевел рубль: сколько стоит

В России на открытии торгов в четверг, 18 октября, рубль снизился к доллару и евро.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, курс доллара вырос на 25 копеек — до 65,74 рубля.

Курс евро также увеличился на 25 копеек и составил 75,54 рубля.

Новости Россияне предрекли рублю резкий обвал

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рубль сильно пострадал из-за действий США. Некоторое время он демонстрировал сильнейшее падение к доллару и евро.

27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом Вашингтон могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее