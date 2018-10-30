В РФ подскочили цены на бензин: у Путина успели откреститься

В России с сентября цены на бензин продолжили рост и составили 8,9% с начала 2018 года. В Кремле рекомендуют обращаться за разъяснениями к правительству.

Как пишут РИА Новости, темой роста цен на топливо активно занимаются в Кабинете министров. "Предпринимаются очень активные, энергичные меры", – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что Кремль в курсе ситуации на рынке бензина.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 октября сообщил, что в случае дальнейшего роста цен на бензин РФ может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Минэнергетики РФ обязали подготовить соглашение, ограничивающее рост цен на внутреннем рынке.

Вероятность введения таких пошлин высока, и это может случиться уже на следующей неделе, – считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он предложил нефтяникам "проявить альтруизм" и продавать нефтепродукты компаниям, которые им не принадлежат, по тем же ценам, что и своим "дочкам". Нефтяные компании якобы "такое предложение одобрили".

Российское правительство также рассматривает перспективу лицензирования экспорта топлива. Подобные лицензии будут выдаваться тем, кто поставит на внутренний рынок определенную часть нефтепродуктов.

В свою очередь, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак обещают, что рост цен на бензин в 2019-м останется в пределах инфляции. РФ в начале следующего года намерена завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли, чтобы сдержать внутренние цены на бензин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России весной 2018 бензин АИ-98 подорожал на 8%, а дизельное топливо - на 14%. Снизить акцизы на бензин и дизтопливо решило российское правительство и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о фиксировании цены на уровне 30 мая.

Однако российские нефтяные компании из-за заморозки цен недополучили около 150 млрд рублей, поэтому предупреждают о дальнейшем возможном росте цен на бензин на 4-5 руб./л.