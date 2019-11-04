В правительстве объявили конкурс на должность нового главы ГФС и ряда министерств

Кабинет министров Украины открыл конкурсы на должности глав Минэкоэнерго, Минрегиона и Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что внеочередное заседание было проведено 3 ноября.

Правительство также сняло с должности главу Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявил конкурс на занятие его должности. При этом временное исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" было возложено на Пономаренко Александра Викторовича.

При этом были открыты конкурсы на должности председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах Кабинета Министров сократить более 18 тыс. работников районных государственных администраций.

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