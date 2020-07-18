В оккупированном Крыму почти засохло Белогорское водохранилище

В оккупированном Крыму сильно ухудшилось состояние Белогорского водохранилища. Вслед за высыханием верховий водоема в мае, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища.

Как сообщают "Крым.Реалии", от него осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине. Обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище", – сообщил активист движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму люди жалуются на ржавую воду с примесями песка и ила. Оккупационным властям пришлось признаться, что из-за опустевших водохранилищ они вынуждены истощать подземные источники. Специалисты убеждены, что ситуация будет ухудшаться, а воду нужно экономить.