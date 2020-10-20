В оккупированном Донецке ямы на дорогах засыпают мусором и грязью. Фотофакт

В оккупированном Донецке местные "коммунальные службы" начали ремонтировать дороги с помощью мусора и грязи.

Об этом написал в Twitter член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, блогер и журналист Денис Казанский. Он также опубликовал фотографии.

"В центре Донецка теперь ремонтируют дороги, просто засыпая ямы мусором и грязью. Сколько жил в городе, не помню такого. Раньше такое можно было встретить только в каких-то нищих шахтерских городках", – написал он.

На пост отреагировали пользователи сети: "Асфальт, не болей!", "Я видела как укладывали на днях этот "асфальт". Там какой-то странный его состав: камни и жижа неясного происхождения", "Чисто московская технология для Замкадья", "Это называется вырубка... Перемололи старый асфальт и засыпали по новой", "Ну не кирпичами и то норм", "Это администрация рынка видимо сама ямы залатала на рынок".

Как сообщал OBOZREVATEL, Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

Ранее "полевой командир ДНР" Александр Ходаковский похвастал, что "отжал" несколько грузовиков, асфальтоукладчиков и экскаваторов, которые террористы обнаружили на одном из пустырей в центре Донецка.

Украинские предприниматели, чей бизнес сохранился в "ДНР", оказались даже в худшем положении, чем те, которые потеряли все и выехали с оккупированных территорий.

Позже блогер показал, как пришел в упадок завод в Енакиево, который отжали террористы "ДНР".