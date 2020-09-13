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В Офисе генпрокурора подсчитали, сколько Украине стоила оккупация Крыма

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,3 т.
Сколько стоила оккупация Крыма

Украина понесла около 1 триллиона гривен убытков из аннексии Крыма Россией.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", – отметил он.

По его словам, сумма будет постоянно увеличиваться, поскольку оккупация полуострова и дальше продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • экс-прокурор аннексированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

  • Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, аннексировавшая Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде.

  • Российские СМИ исказили заявление представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл о том, что ответственность за водоснабжение аннексированного Россией Крыма якобы лежит и на Украине.

  • По словам местных жителей, в Крыму всегда были проблемы с водой, но в этом году они обострились не только из-за засухи, но и потому, что представители власти России используют питьевую воду на военные нужды.

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