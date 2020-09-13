В Офисе генпрокурора подсчитали, сколько Украине стоила оккупация Крыма

Украина понесла около 1 триллиона гривен убытков из аннексии Крыма Россией.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", – отметил он.

По его словам, сумма будет постоянно увеличиваться, поскольку оккупация полуострова и дальше продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

экс-прокурор аннексированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, аннексировавшая Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде.

Российские СМИ исказили заявление представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл о том, что ответственность за водоснабжение аннексированного Россией Крыма якобы лежит и на Украине.