И.о. председателя УЗ могут уволить из-за нового договора на грузоперевозки, - СМИ

Ввод в действие дискриминационного для грузоотправителей договора на перевозку" Укрзалізниці"и шантаж бизнеса со стороны УЗ могут стать причиной увольнения.а. главы компании Ивана Юрика. Об этом сообщает издание "Znaj.ua".

Издание отмечает, что “Укрзалізниця” в очередной раз хочет ввести в действие новый Договор о перевозке грузов с 1 июля. Хотя бизнес, Антимонопольный комитет и бизнес-ассоциации выступают против и настаивают на учете в новой редакции договора предложений всех участников рынка.

"Документ под названием “Договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом” по своей сути, никакой не договор. А фактически ультиматум монополиста своим клиентам", - отмечает "Znaj.ua".

в Частности, документ содержит скрытое поднятие тарифов, а также возлагает чрезмерные обязательства’обязательства на вантажовідпрвників, за нарушения которых они должны платить штрафы, что приведет к значительному росту расходов бизнеса на перевозки.

По информации издания, бизнес возлагал надежды на нахождение общего языка относительно договора после смены руководителя УЗ, которым стал Иван Юрик, однако они не оправдались.

"Диалога с бизнесом так же не получилось. Хотя ради достижения компромисса введения Договора отложили еще раз — с 1 июня на 1 июля. У Юрика просто заявили, что они все главные замечанія учли, поправки внесли, а дальше - “кто не с нами, тот против нас”, - сообщает "Znaj.ua".

В свою очередь представители бизнеса заявили, что УЗ формально подошла к доработке договора и большинство их принципиальных замечаний не были учтены в новой редакции документа. И настаивают на отсрочке введения его в действие. Однако по данным издания, Иван Юрик делать этого не хочет и лично лоббирует Договор вместе с директором департамента коммерческой работы Андреем Мирошниковым.

"Чтобы уламать бизнес, его начали шантажировать прозрачными намеками на “не получишь вагонов”, - отмечает "Znaj.ua".

По мнению авторов издания, такая настойчивость со стороны нового руководителя УЗ по договору вызвана его желанием иметь хоть какое-то достижение на посту, однако такие действия могут наоборот, ускорить его освобождение.

"Настойчивость, с которой в. а. председателя правления УЗ продавливает сырой, некачественный документ, знающие люди объясняют просто: отставка Юрика неизбежна. Более того, она ближе, чем кажется. Уже опубликован список шести претендентов Его фамилия в этом списке нет. А идти совсем без достижений, с одним только коррупционным “шлейфом” - нехорошо для резюме", - отмечает "Znaj.ua".

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

в то же Время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзалізницею" тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.